Урезать или отменить премию могут каждому третьему россиянину

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru и НПФ «Эволюция», бизнес значительно сократил премиальные выплаты сотрудникам: 20% работников получили уменьшенные бонусы, 9% лишились их полностью. Особенно пострадали менеджеры, IT-специалисты и работники сферы продаж, где премии либо уменьшились, либо вовсе исчезли.

«Многие компании в погоне за специалистами вынужденно повышали фиксированные выплаты, а к 2025 году они достигли точки, когда финансовые рычаги как единственный способ мотивации больше не работают. Возможности маневра сокращаются, особенно на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности кредитного плеча – а это особенно чувствительно как раз для бизнеса, ориентированного на массовый потребительский спрос», – отметил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Топ-менеджеры по-прежнему получают самые высокие бонусы – до 100% от оклада, тогда как в транспортной и научной сферах премии не превышают 10%. При этом компании активно внедряют альтернативные методы мотивации, включая гибкий график и обучение за счет работодателя.

В условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников – при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.