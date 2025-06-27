Средний чек автокредита вырос в Иркутской области

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2025 года средний размер автокредита составил 1,27 млн руб., что на 9,6% меньше, чем годом ранее (1,41 млн руб.). Однако по сравнению с апрелем текущего года показатель вырос на 0,9%, продолжив рост третий месяц подряд.

Среди регионов-лидеров по объему автокредитования самые высокие средние суммы зафиксированы в Москве (1,72 млн руб.), Московской области (1,56 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,49 млн руб.), Краснодарском крае и Ленинградской области (по 1,39 млн руб.).

Наибольшее годовое снижение среднего чека автокредитов отмечено в Воронежской (-14,0%), Калужской (-12,8%), Тульской (-12,6%) и Челябинской (-12,3%) областях, а также в Москве (-12,2%). Единственным регионом из топ-30, где показатель вырос, стала Иркутская область (+7,8%).

«Средний размер выданных автокредитов начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом пик падения данного показателя пришелся на февраль 2025 года, а уже весной последовали его стабилизация и даже небольшой восстановительный рост. В настоящее время низкие значения данного показателя по сравнению с прошлым годом обусловлены, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам хорошего кредитного качества, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%».