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S7 фиксирует рост пассажиропотока в Иркутске на 9%

В первой половине 2025 года S7 Airlines значительно увеличила объем перевозок на большинстве направлений своей маршрутной сети. Среди ключевых точек роста — Иркутск, Новосибирск и Владивосток, при этом занятость кресел составила 93,4%.

Директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников отметил, что результаты первого полугодия подтверждают правильность выбранной стратегии и высокий спрос на услуги авиакомпании, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока.

За это время авиакомпания перевезла почти 6 миллионов пассажиров. В Иркутске пассажиропоток увеличился на 9%, достигнув 890 тысяч пассажиров. В Новосибирске рост составил 10%, а во Владивостоке — 3%.

Среди лидеров по росту пассажиропотока — рейсы из Новосибирска в Казахстан, Азербайджан и Махачкалу. Жители Владивостока стали чаще летать в Пекин и Шанхай. Из Домодедово наибольшую динамику показали рейсы в Дубай и Ашхабад.

В прошедшем полугодии S7 Airlines открыла новые направления из Новосибирска в Салехард и Шымкент, которые оказались популярны. Частота полетов по этим направлениям будет увеличена до двух рейсов в неделю.

В пик сезона отпусков S7 Airlines планирует увеличить количество рейсов как по России, так и за ее пределами, включая направления Иркутск-Сочи и Иркутск-Петропавловск-Камчатский.

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По информации пресс-службы аэропорта Иркутска, в первом квартале 2025 года общий пассажиропоток достиг 978,93 тысячи человек, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. За весь 2024 год аэропорт обслужил рекордные 3,957 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем в 2023 году.

11 июня в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тысячи квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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