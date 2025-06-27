Государство отказывается спасать девелоперов — банкротства будут быстрыми и жесткими

Заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин заявил на форуме «Движение», что государство больше не будет спасать девелоперов от банкротства за счет бюджета. По его словам, теперь банкротства будут проходить быстро и без поблажек.

«Так как было с СУ-155 или «Урбаном», когда государство за счет бюджета спасало — не будет такого больше. Будет обратная история. Я никого не пугаю, но мы научились работать с застройщиками, которые начинают сваливаться в банкротство с учетом того, что мы видим. Будет быстро, оперативно и по-взрослому», — сказал Стасишин.

Стасишин отметил, что признаки банкротства проявляются, когда бизнес превращается в «матрешку» с постоянным перекредитованием будущих проектов. Он также подчеркнул, что ответственность за ситуацию несут и банки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что несмотря на рост издержек и стоимости обслуживания кредитов, массовых банкротств застройщиков не ожидается. Регулятор внимательно следит за заявками на реструктуризацию, которые пока не превышают уровень 2023 года.