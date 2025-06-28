Строительство КНС «Нижний бьеф» в Иркутске завершат до конца года

Реконструкция напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством канализационно-насосной станции «Нижний бьеф» продолжается в Иркутске. Завершить работы на объекте рассчитывают до конца года.

«На сегодня смонтирован монолитный каркас здания канализационно-насосной станции, завершается кладка стен, ведутся отделочные и кровельные работы. В конце июля планируем приступить к монтажу оборудования. Срок окончания строительства 5 декабря», – прокомментировал директор подрядной организации МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.

Уже полностью проложена сеть на участке от КНС до улицы Ширямова протяженностью более двух тысяч метров. Восстановлено благоустройство на проходе через Байкальское кольцо.

До конца августа завершат работы на участке от Ширямова до Пискунова. Там смонтирован 731 метр напорной канализации. На участке по улице Пискунова до ИВВАИУ – 772 метра. Срок окончания реконструкции здесь – середина августа. Также ведется разработка стартового котлована на участке КНС-21 – КНС «Нижний бьеф». Там работы продлятся до 20 августа.

Параллельно с этим подрядчик проводит реконструкцию самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад и напорного трубопровода от КНС-20а (по улицам Баррикад и Рабочего Штаба) до КОС правого берега.

Реконструкция была необходима, поскольку старые конструкции перегружены, износились.

«Будет создана единая система водоотведения от Нижней Лисихи до КОС правого берега. Такого глобального обновления инженерных сетей в Иркутске не было никогда», – резюмировал мэр Руслан Болотов.