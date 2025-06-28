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Гастрофестиваль «Сытый бабр» откроется в Иркутске 28 июня

Большой гастрономический фестиваль «Сытый бабр» пройдет в Иркутске на площади у памятника Александру III в ближайшие выходные – 28 и 29 июня. Организаторы подготовили насыщенную программу.

Состоятся массовая готовка 500 литров окрошки и 100 кг фруктового салата, лектории, посвященные японской лапше, сибирскому чаю, посуде и другим темам. Запланированы дегустации, показы фильмов, а также будут открыты десятки фудкортов под открытым небом, которые представят различные блюда.

Состоятся первый областной чемпионат поваров и первый в Иркутске гастрономический медиафорум, ёрдынские игры, планируется установить гастрорекорд России – испечь торт весом 1,5 тонны с локальным ингредиентом. Пройдут выступления музыкальных групп и многое другое. Вход на фестиваль свободный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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