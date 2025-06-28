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Четверых военных из Иркутской области спасли из украинского плена

Группу российских военных удалось спасти из украинского плена. Среди них есть несколько жителей Иркутской области.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены четверо военнослужащих из Иркутской области. Это двое жителей Иркутска, один – из Иркутского района, один – из Нижнеудинска. Группу российских военнослужащих передали накануне», – пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В настоящее время люди находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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