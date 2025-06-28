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Почти 30 жителей Приангаря получат знак «Команда Путина» за борьбу с дронами ВСУ

Двадцать восемь человек получат нагрудный знак «Команда Путина» за противостояние дронам ВСУ. В числе представленных к награде – военнослужащие, местные жители, пенсионеры, студенты, водители КамАЗов, жители других регионов, которые оказались во время атаки в Приангарье.

«В момент атаки они сбивали беспилотные летательные аппараты из ружей, тушили пожары, возникшие от падения обломков дронов, охраняли места падения обломков, чтобы обезопасить людей, оперативно организовали КПП для проверки машин, оповещали население и специальные службы», – пояснили в региональном правительстве.

Награду вручили, чтобы выразить признание людям, проявившим активную гражданскую позицию.  Многие из них не только защищали регион от дронов 1 июня, но и в другие дни регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции или закупают материалы для плетения маскировочных сетей и отвозят их в школы и благотворительные организации.

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Напомним, первая в Сибири атака дронов произошла в поселке Средний Усольского района 1 июня. Устройства ВСУ вылетели из фуры. Неравнодушные граждане принимали активное участие в отражении атаки и ликвидации последствий случившегося. Они подручными средствами пытались сбить БПЛА, уничтожив часть из них. В настоящее время ведутся поиски людей, причастных к запуску оборудования. Чтобы предотвратить аналогичные ситуации, у аэродромов ограничили мобильную связь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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