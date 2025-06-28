Более 500 предметов нашли археологи во время раскопок на Ольхоне

Археологи провели раскопки на участке «Перевозная» неподалеку от паромной переправы на острове Ольхон в Иркутской области. Работы проходили 20 дней, во время них удалось найти свыше 500 предметов, представляющих ценность.

Исследователи выяснили в процессе, что «Перевозная» представляет три культурных слоя – неолитический, железный и бронзовый. Примечательно, что они не смешаны, а четко разделены. Возраст раритетов – от 8 до 2,5 тысячи лет от наших дней.

«[Было найдено] более 500 предметов. <…> Самой интересно находкой является наконечник гарпуна, изготовленный из рога», – прокомментировала археолог Ольга Горюнова и добавила, что также были обнаружены фрагменты керамических сосудов с необычными орнаментами.

По данным службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, после проведения анализа в лаборатории материал передадут в музеи.