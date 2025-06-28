Более 20 опасных для купания мест нашли в Иркутской области

Очередной мониторинг качества воды прошел в Иркутской области. По его итогам было выявлено более 20 мест, где купаться опасно.
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, несоответствие по микробиологическим показателям качества воды водоемов выявлено в следующих местах:
- река Мурин в селе Хатар-Хадай Баяндаевского района;
- озеро Александровское в поселке Бохан;
- река Ида в поселке Бохан;
- река Ангара в селе Олонки Боханского района;
- река Лена (правый берег) в селе Тутура Жигаловского района;
- река Лена (правый берег) в поселке Качуг;
- река Анга (правый берег) в поселке Качуг;
- карьер в поселке Качуг;
- залив Братского водохранилища в селе Рассвет Осинского района;
- берег водохранилища в селе Бильчир Осинского района;
- берег водохранилища местность «Нукурик» Осинского района;
- река Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза» в городе Усть-Кута в районе ул. Балахня;
- Братское водохранилище – заливы «Аэропорт», «Каткон» и пляж в поселке Усть-Уда
- озеро ПМК в поселке Чунский;
- озеро Ордынское в поселке Усть-Ордынский;
- река Куда в черте села Капсал Эхирит-Булагатского района;
- пруд Идыгинский в деревне Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского района;
- пруд Булусинский в селе Булуса Эхирит-Булагатского района;
- река Куда в районе Бартурок в поселке Усть-Ордынский;
- река Куда в поселке Усть-Ордынский;
- река Акульшетка в городе Тайшете;
- река Средняя Ерчема в районе ж/д станции Невельская Тайшетского района.
Капание здесь опасно для здоровья.