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Более 20 опасных для купания мест нашли в Иркутской области

Очередной мониторинг качества воды прошел в Иркутской области. По его итогам было выявлено более 20 мест, где купаться опасно.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, несоответствие по микробиологическим показателям качества воды водоемов выявлено в следующих местах:

  • река Мурин в селе Хатар-Хадай Баяндаевского района;
  • озеро Александровское в поселке Бохан;
  • река Ида в поселке Бохан;
  • река Ангара в селе Олонки Боханского района;
  • река Лена (правый берег) в селе Тутура Жигаловского района;
  • река Лена (правый берег) в поселке Качуг;
  • река Анга (правый берег) в поселке Качуг;
  • карьер в поселке Качуг;
  • залив Братского водохранилища в селе Рассвет Осинского района;
  • берег водохранилища в селе Бильчир Осинского района;
  • берег водохранилища местность «Нукурик» Осинского района;
  • река Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза» в городе Усть-Кута в районе ул. Балахня;
  • Братское водохранилище – заливы «Аэропорт», «Каткон» и пляж в поселке Усть-Уда
  • озеро ПМК в поселке Чунский;
  • озеро Ордынское в поселке Усть-Ордынский;
  • река Куда в черте села Капсал Эхирит-Булагатского района;
  • пруд Идыгинский в деревне Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского района;
  • пруд Булусинский в селе Булуса Эхирит-Булагатского района;
  • река Куда в районе Бартурок в поселке Усть-Ордынский;
  • река Куда в поселке Усть-Ордынский;
  • река Акульшетка в городе Тайшете;
  • река Средняя Ерчема в районе ж/д станции Невельская Тайшетского района.

Капание здесь опасно для здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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