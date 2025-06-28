Более 20 опасных для купания мест нашли в Иркутской области

Очередной мониторинг качества воды прошел в Иркутской области. По его итогам было выявлено более 20 мест, где купаться опасно.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, несоответствие по микробиологическим показателям качества воды водоемов выявлено в следующих местах:

река Мурин в селе Хатар-Хадай Баяндаевского района;

озеро Александровское в поселке Бохан;

река Ида в поселке Бохан;

река Ангара в селе Олонки Боханского района;

река Лена (правый берег) в селе Тутура Жигаловского района;

река Лена (правый берег) в поселке Качуг;

река Анга (правый берег) в поселке Качуг;

карьер в поселке Качуг;

залив Братского водохранилища в селе Рассвет Осинского района;

берег водохранилища в селе Бильчир Осинского района;

берег водохранилища местность «Нукурик» Осинского района;

река Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза» в городе Усть-Кута в районе ул. Балахня;

Братское водохранилище – заливы «Аэропорт», «Каткон» и пляж в поселке Усть-Уда

озеро ПМК в поселке Чунский;

озеро Ордынское в поселке Усть-Ордынский;

река Куда в черте села Капсал Эхирит-Булагатского района;

пруд Идыгинский в деревне Нижняя Идыга Эхирит-Булагатского района;

пруд Булусинский в селе Булуса Эхирит-Булагатского района;

река Куда в районе Бартурок в поселке Усть-Ордынский;

река Куда в поселке Усть-Ордынский;

река Акульшетка в городе Тайшете;

река Средняя Ерчема в районе ж/д станции Невельская Тайшетского района.

Капание здесь опасно для здоровья.