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Самый большой в России торт приготовили на фестивале в Иркутске

Гастрофестиваль «Сытый бабр» проходит в Иркутске. В его рамках сегодня установили рекорд России по приготовлению самого большого торта в стране.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«На фестивале был установлен новый гастрономический рекорд России – сеть кондитерских "Стефания" за 6 часов изготовила трехъярусный торт "Брауни" с брусникой общей площадью 36 квадратных метров и весом почти 2,2 тонны», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, сегодня приготовили 500 литров окрошки, а завтра сделают 100 кг фруктового салата с щавелем и 100 литров лапши «Отоки» с сибирской курицей. Для желающих под открытым небом работает 40 фудкортов.

Организована музыкальная и развлекательная программа. Все желающие могут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. В кинотеатре под открытым небом показывают мультфильмы и фильмы о гастрономии.

Завтра заключительный день фестиваля: мероприятие будет идти с 12:00 до 22:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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