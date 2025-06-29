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«Энергетик» и «полицейский» развели иркутянку на 1,7 млн рублей

Жительница Иркутска лишилась крупной суммы после общения с людьми, представлявшимися правоохранителем и энергетиком. Все началось со звонка через мессенджер.

По данным ГУ МВД России по региону, собеседник представился «сотрудником энергетической компании». Мужчина заявил о необходимости заменить счетчики и попросил назвать личные данные и код из сообщения для записи в онлайн-очередь.

После пенсионерке позвонил другой человек, назвавшим себя «сотрудником правоохранительных органов». Он рассказал о мошенниках, пытающихся похитить со счета сбережения. Для спасения денег их предложили перевести на «безопасный счет»: женщина доверилась и отправила аферистам 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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