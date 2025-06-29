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Мэр поручил ремонтировать дороги в Иркутске круглосуточно

В Иркутске проводят ремонт нескольких участков дорог. По поручению мэра Руслана Болотова подрядные организации работают в круглосуточном режиме.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В настоящее время обновляют улицы Верхняя Набережная, Розы Люксембург, Дзержинского, Коммунистическая, Дмитрия Донского, Карбышева, Ярославского, Томсона, Трилиссера и других. Специалисты занимаются фрезеровкой, асфальтированием, нанесением разметки, установкой бордюров, восстановлением освещения и ливневой канализации, монтажом дорожных знаков и иными работами.

Также струйно-инъекционным методом выполнили ремонт на Алмазной, Театральной, Белобородова, Лопатина, Лыткина, Александра Невского, Гравийной, Красном Пути, Бородина и других.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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