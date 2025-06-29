Назван четвертый кандидат на пост губернатора Иркутской области

Состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая России – за правду». В рамках мероприятия был выдвинут кандидат на выборы губернатора Иркутской области.
«Делегаты единогласно поддержали кандидатуру бессменного председателя совета Ларисы Егоровой для выдвижения кандидатом на должность губернатора Иркутской области. Ранее ее кандидатура была согласована президиумом центрального совета СРЗП», – пояснили в пресс-службе реготделения партии.
Напомним, конкуренцию Егоровой на губернаторских выборах, которые будут идти три дня в сентябре, составят действующий глава Приангарья Игорь Кобзев, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и самовыдвиженец, активный участник разных выборов Сергей Гагаркин: все трое уже подали документы в избирком.