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Назван четвертый кандидат на пост губернатора Иркутской области

Состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая России – за правду». В рамках мероприятия был выдвинут кандидат на выборы губернатора Иркутской области.

<p>Фото: «Справедливая России – за правду»</p>

Фото: «Справедливая России – за правду»

«Делегаты единогласно поддержали кандидатуру бессменного председателя совета Ларисы Егоровой для выдвижения кандидатом на должность губернатора Иркутской области. Ранее ее кандидатура была согласована президиумом центрального совета СРЗП», – пояснили в пресс-службе реготделения партии.

Напомним, конкуренцию Егоровой на губернаторских выборах, которые будут идти три дня в сентябре, составят действующий глава Приангарья Игорь Кобзев, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и самовыдвиженец, активный участник разных выборов Сергей Гагаркин: все трое уже подали документы в избирком.


<p>Фото: «Справедливая России – за правду»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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