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Иркутский госуниверситет получил 30 млн рублей на подготовку химиков

На базе Иркутского госуниверситета появится химический аналитический центр. Он позволит усовершенствовать систему подготовки профессиональных кадров. На эти цели вуз получил федеральную субсидию в 30 млн рублей.

«Создание на средства субсидии аналитического центра на химическом факультете Иркутского государственного университета разовьет материально-техническую базу факультета, что в свою очередь поможет эффективно развивать образовательную цепочку "школа-вуз-предприятие" для подготовки специалистов химической отрасли и научной деятельности», – пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Также центр позволит реализовывать программы профессионального образования, профессиональной переподготовки и подготовки высококвалифицированных кадров. Кроме того, вуз намерен базе собственного колледжа открыть две наиболее востребованные программы среднего профессионального образования по химическим направлениям

Проект рассчитан на 2025 и 2026 годы: в текущем году на развитие программы будет выделено 15 млн рублей, общий объем финансирования составит 30 млн рублей.

Ранее федеральную субсидию получил и Иркутский национальный исследовательский технический университет. Средства направят на модернизацию образовательных программ и развитие материально технической базы политеха для обеспечения подготовки кадров химической и смежных отраслей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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