ЛДПР назвала своего кандидата на пост губернатора Иркутской области

Состоялась внеочередная конференции Иркутского регионального отделения ЛДПР. Здесь был выдвинут кандидат на губернаторские выборы – им стал первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков.

Фото: Иркутское отделение ЛДПР

«ЛДПР выдвинула Виктора Галицкова кандидатом на выборы губернатора Иркутской области», – пояснили в пресс-службе партии и пояснили, что претендент на пост намерен «укрепить экономику региона, повысить качество жизни и окончательно "развязать" узел диффтарифов».

Напомним, помимо Галицкова за пост губернатора поборются председатель совета областного отделения партии СРЗП Лариса Егорова, действующий глава региона Игорь Кобзев, экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко, а также самовыдвиженец и активный участник различных выборов Сергей Гагаркин. Трехдневное голосование намечено на сентябрь.