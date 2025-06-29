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ЛДПР назвала своего кандидата на пост губернатора Иркутской области

Состоялась внеочередная конференции Иркутского регионального отделения ЛДПР. Здесь был выдвинут кандидат на губернаторские выборы – им стал первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков.

<p>Фото: Иркутское отделение ЛДПР</p>

Фото: Иркутское отделение ЛДПР

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«ЛДПР выдвинула Виктора Галицкова кандидатом на выборы губернатора Иркутской области», – пояснили в пресс-службе партии и пояснили, что претендент на пост намерен «укрепить экономику региона, повысить качество жизни и окончательно "развязать" узел диффтарифов».

Напомним, помимо Галицкова за пост губернатора поборются председатель совета областного отделения партии СРЗП Лариса Егорова, действующий глава региона Игорь Кобзев, экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко, а также самовыдвиженец и активный участник различных выборов Сергей Гагаркин. Трехдневное голосование намечено на сентябрь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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