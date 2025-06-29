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Владелец премиального Mercedes в Приангарье заплатит штраф за неприличные слова на стекле

В Иркутской области к материальной ответственности привлекли владельца премиального внедорожника Mercedes-Benz, разместившего наклейку с нецензурной бранью на стекле автомобиля. В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

<p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«Выявлена информация, нарушающая общественный порядок, выражающая явное неуважение к обществу, негативно влияющая на нравственное развитие несовершеннолетних в виде нанесения надписи с нецензурной бранью на стекле автомобиля», – пояснили в региональной прокуратуре.

По данным областной полиции, нарушителем является житель села Ербогачен Катангского района. Автомобилиста оштрафовали, после чего в связи с привлечением мужчины к административной ответственности аннулировали лицензию на хранение и ношение оружия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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