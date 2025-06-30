США могут ввести пошлины в 500% для российских партнеров: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: партнерам России пригрозили пошлинами, в РФ введут лимиты на автокредиты, а также планируют создать отрасль по производству полимеров и пластмасс из угля. В Иркутской же области набирает обороты подготовка к губернаторским выборам. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Пошлины в 500%

Западные СМИ сообщают, что США ведут разработку законопроекта о новых антироссийских санкциях. Он направлен на партнеров России, против которых могут ввести пошлины в 500%. Проект, который уже поддержали десятки сенаторов, в первую очередь направлен против Индии и Китая.

Новая угольная отрасль

Россия рассматривает возможность создания отрасли глубокой переработки угля, из которого планируется производить полимеры и пластмассы. «Технологии развиваются, с каждым годом они становятся все дешевле. Поэтому в перспективе мы намерены создать в России отрасль, которая будет заниматься глубокой переработкой угля. Этот путь нам кажется очень перспективным», – отметил заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.

Лимиты на автокредиты

Банк России с 1 июля введет для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций количественные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля. Это связано с тем, что ранее большая часть таких займов – почти 60% – выдавалась с показателем долговой нагрузки более 50%. Ограничения установлены так, чтобы не повлиять на возможность россиян взять кредит для покупки машины. Количественный лимит с нагрузкой от 50% до 80% не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов, при нагрузке больше 80% – 5%.

Новые кандидаты

В Иркутской области за выходные стало известно еще про двух кандидатов, которые поборются за пост губернатора. Это первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков, представляющий ЛДПР, а также председатель совета областного отделения партии СРЗП Лариса Егорова. Ранее документы в избирком подали действующий глава региона Игорь Кобзев, экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко, а также самовыдвиженец и активный участник различных выборов Сергей Гагаркин.

Всероссийский рекорд

Гастрофестиваль «Сытый бабр» прошел в Иркутске. В его рамках установили рекорд России по приготовлению самого большого торта в стране. Местная сеть кондитерских за 6 часов изготовила трехъярусный «Брауни» с брусникой общей площадью 36 квадратных метров и весом почти 2,2 тонны. Им угостили желающих. Также жителей ждала развлекательная программа, 40 фудкортов под открытым небом и всевозможные активности.