Рушан Сахбиев, Сбер: «Искусственный интеллект – это не волшебник, а станок»

Развивать регион – значит развивать собственные компании. Один из инструментов, помогающих компаниям расти последовательно и гибко, – методология Адизеса. Сбербанк внедряет её уже более десяти лет и сегодня говорит о следующем шаге: пришло время искусственного интеллекта. Актуальность момента сравнима с золотой лихорадкой XIX века. Но выигрывают не те, кто поддается ажиотажу, а те, кто последовательно создает инфраструктуру и инструменты. О том, как именно строить будущее на отечественных решениях – устойчиво, безопасно и с опорой на здравый смысл, на встрече бизнес-сообщества «Высшая лига» рассказал Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка

Фото: Андрей Фёдоров

Методология как культура

Методология Адизеса – один из подходов, на который сегодня опираются многие российские компании. В Сбербанке её начали внедрять более десяти лет назад, и за это время она стала не просто инструментом, а частью управленческого мышления. В своё время Адизес лично консультировал Германа Грефа, и его подходы с тех пор прочно встроены в стратегию развития банка.

– Это не теория – это язык, на котором мы думаем, – подчёркивает Рушан Сахбиев. – Методология – не разовая история. Её важно адаптировать, развивать, подстраивать под изменения.

Такой подход – идти не от задачи к решению, а строить культуру постоянного обновления и технологического лидерства – логично ведёт к следующему этапу. Сегодня этим этапом становится внедрение искусственного интеллекта.

ИИ как мощный инструмент – если использовать с умом

ИИ остаётся мощным инструментом – особенно когда его возможности применяются с умом.

– Однажды мы вместе со специалистом по охране труда решили протестировать, как нейросеть справится с задачей: составить план по технике безопасности. Задали исходные параметры – и через 30 секунд получили готовый документ. Вручную эту работу пришлось бы делать три дня.

Чтобы проверить глубину «понимания» ИИ, мы пошли дальше – предложили составить такой же план, но для гипотетического филиала… на Марсе. И получили результат, в котором были учтены не только стандартные требования, но и специфические риски: радиация, давление, даже особенности медобеспечения в космических условиях.

Это уже не просто компиляция документов – это проявление креативного подхода, когда машина предлагает решения, выходящие за рамки шаблонов, – отметил Рушан Сахбиев.

Он рассказал также, что в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта решаются десятки задач: анализируются договоры с выделением потенциальных рисков, прогнозируются просрочки по займам, подбираются стратегии взыскания, кастомизируются маркетинговые предложения под конкретного клиента, создаются чат-боты для общения с клиентами.

– Мы кастомизируем чат-ботов, чтобы вызвать больший отклик и доверие. На взыскании, например, задействованы чат-боты, которые умеют говорить с разной интонацией. Такая казалось бы мелочь даёт дополнительные 1–2% эффективности.

ИИ уже умеет много. Но важно не забывать – это не волшебник, а станок. Его нужно настраивать, проверять и направлять, уверен Рушан Сахбиев. Чтобы опираться на технологии всерьёз, нужна основа – доступ к данным, квалифицированные команды и собственные платформы. Это не столько про моду или интерес, сколько про способность создавать инструменты.

«Выигрывают те, кто делает лопаты»

Взрывной рост интереса к искусственному интеллекту сегодня сравним с золотой лихорадкой XIX века. Как известно, тогда по-настоящему разбогатели не старатели, а те, кто продавал лопаты. Сейчас похожая ситуация, уверен Рушан Сахбиев, – в выигрыше будут те, кто создаёт инфраструктуру: платформы, модели, инструменты.

Россия входит в число немногих стран, где создание собственных ИИ-платформ – не мечта, а реальность. Крупные технологические компании выстраивают платформенные решения, опираясь на большие массивы данных и устойчивую инфраструктуру. Это даёт реальную конкурентоспособность.

– История с Netflix показала, что наличие денег не гарантирует успех, если нет нужных данных. Компания анализировала как пользователь двигает мышкой при выборе фильма, как быстро кликает по ссылкам – и на этом строить модель. Это лучше, чем ничего, но возможности таких систем ограничены. А у нас – масштабные, качественные датасеты, на которых можно обучать по-настоящему сильные модели, – объяснил Рушан Сахбиев.

От словарей к мультимодальности

Ещё недавно под искусственным интеллектом подразумевали экспертные базы, справочники и узкоспециализированные сервисы. Сегодня это уже мультимодальные платформы.

Один из таких примеров – GigaChat. Отечественная модель, разработанная Сбером, способна не только поддерживать диалог, но и анализировать фотографии, интерпретировать документы, формировать отчёты и работать с речью. Она обучена на русскоязычных данных, понимает особенности языка и русский культурный код. Такие решения уже помогают бизнесу автоматизировать клиентский сервис, ускорять документооборот и снижать издержки.

При этом чем глубже бизнес интегрирует ИИ в повседневные процессы, тем выше требования – к безопасности данных, стабильности решений и прозрачности алгоритмов. И именно здесь особенно важно понимать, какие технологии и чьи интересы стоят за используемыми инструментами.

Код этики: кому ближе ваша логика

Ещё одна важная составляющая – этическая совместимость. Искусственный интеллект принимает решения не только в рутинных задачах, но и в неоднозначных, критических ситуациях – там, где требуется подключить не только логику, но и учесть систему ценностей.

Именно поэтому всё больше компаний предпочитают работать с моделями, встроенными в родную культурную, языковую и правовую среду. Не из соображений идеологии, а потому что это соответствует требованиям бизнеса к устойчивости, управляемости и прозрачности решений, отмечает Рушан Сахбиев.

«ИИ – это эволюция, а не революция»

Александр Новолодский, Генеральный директор ООО « ГК МедСтандарт»:

– Выступление Рушана Сахбиева на встрече бизнес-сообщества «Высшая лига» стало важным напоминанием о том, что искусственный интеллект (ИИ) – это не магическая технология, а сложный инструмент, требующий осмысленного внедрения. Его сравнение ИИ со «станком» точно отражает суть: как промышленная революция изменила производство, так и ИИ трансформирует бизнес-процессы, но только при условии грамотного подхода. Важная мысль: ИИ не просто обрабатывает данные – он принимает решения, которые должны соответствовать ценностям бизнеса и общества. Почему это критично? Западные модели могут давать ответы, нерелевантные для российских реалий. Локализация ИИ (как в случае с GigaChat) – это вопрос не только технологий, но и безопасности, прозрачности и суверенитета. Из всего выступления можно сделать вывод, что ИИ – это эволюция, а не революция. ИИ не заменит бизнес, но изменит правила игры. Что это значит для компаний? Что инвестировать нужно не только в ИИ, но и в данные, платформы и команды. Без этой основы технологии останутся неэффективными. Внедрять ИИ нужно системно, а не точечно, и выбирать стоит те решения, которые соответствуют культурному и правовому контексту.

«ИИ – это “умный компас” в мире нестабильных рынков»

Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций»:

– Как и Сбер, «БКС Мир инвестиций» активно внедряет искусственный интеллект в финансовые процессы, только делает это с акцентом на инвестиционные стратегии, анализ рынка и персональные рекомендации. Если Рушан Сахбиев сравнивает ИИ со «станком», то для нас – это «умный компас» в мире нестабильных рынков, помогающий ответственным сотрудникам и клиентам принимать взвешенные решения.

Примеры использования ИИ в «БКС Мир инвестиций»:

1. Алгоритмический трейдинг и прогнозирование.

Как и Сбер, использующий ИИ для анализа договоров, мы применяем нейросети для предсказания рыночных трендов. Например, наши алгоритмы учитывают не только исторические данные, но и новостной фон, включая санкционные риски и глобальные макроэкономические изменения.

2. Персонализированные инвестиционные решения.

Наш виртуальный помощник BCS AI подбирает портфели на основе риск-профиля, опроса и анализа поведения клиента, учитывает сезонность, например, рост сельхоз активов летом.

3. Мониторинг ESG-рисков.

ИИ анализирует риски санкций для бумаг из «чувствительных» отраслей.

В целом, «БКС Мир инвестиций» делает ставку на гибридные модели, где ИИ не заменяет аналитика, а усиливает его.

Как верно отметил Рушан Сахбиев, ИИ – не волшебник. В инвестициях его сила – в скорости обработки данных и устранении когнитивных искажений. А успех зависит от качества данных (у БКС это доступ к биржевым потокам Мосбиржи) и человеческого надзора.

«В золотой лихорадке ИИ мы не продаем лопаты – мы учим клиентов, где копать» – таков подход «БКС Мир инвестиций».

Материал подготовлен по итогам второй встречи бизнес-сообщества «Высшая лига», которая состоялась в июне в офисе “Сбер Первый”. Участники встречи – представители девелоперских, строительных, инвестиционных, нефтедобывающих, аграрных и медицинских компаний – поделились опытом внедрения методологии Адизеса, обсудили стратегию развития бизнес-сообщества и стратегические партнерства. В рамках встречи была анонсирована программа Байкальского риск-форума, который состоится осенью 2025 года.