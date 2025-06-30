Каждый седьмой взрослый в Иркутске запрещает детям вести соцсети

Опрос, проведенный SuperJob среди экономически активных жителей Иркутска, показал, что 14% иркутян выступают против детских аккаунтов в социальных сетях. Большинство считает, что заводить профили лучше подросткам старше 13 лет: 32% назвали оптимальным возрастом 13—15 лет, а 27% — 16—17 лет. Лишь 15% допускают создание аккаунта в возрасте 10—12 лет, и только 4% считают возможной регистрацию для детей 7—9 лет. 7% опрошенных уверены, что возраст не имеет значения и решение зависит от желания ребенка.

Женщины чаще мужчин разрешают доступ к соцсетям детям 10—12 лет (18% против 12%), в то время как мужчины чаще выступают против детских аккаунтов (16% против 12% среди женщин). Наибольшее число противников соцсетей среди горожан старше 45 лет — 17% считают, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.

Опрос родителей показал, что многие знают о наличии у детей 7—9 лет профилей в соцсетях (29%). Среди родителей детей 10—12 лет этот показатель достигает 54%, а среди подростков старше 13 лет — 80%. Чем старше дети, тем меньше контроль: среди родителей младших школьников не следят за аккаунтами лишь 6%, тогда как среди родителей 16—17-летних таких уже 50%.

Регулирование времени, проводимого в соцсетях, также снижается с возрастом детей: ограничения устанавливают 77% родителей 7—9-летних и только 27% родителей 16—17-летних.

Большинство родителей (75%) обсуждают с детьми правила безопасности в интернете, чаще это делают матери (79% против 71% отцов). Основные темы бесед — общение с незнакомцами (60%), защита личных данных (35%) и предостережения о подозрительных ссылках (17%).