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Банкиры предупреждают: мировая экономика на грани

Банк международных расчетов (BIS) в своем ежегодном отчете предупредил о серьезных угрозах для мировой экономики. Усиление протекционизма и фрагментация торговли, инициированные США торговые войны и геополитическая напряженность подрывают устоявшийся экономический порядок и угрожают финансовой стабильности.

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Глава BIS Агустин Карстенс заявил, что мировая экономика достигла «переломного момента», вступив в эру неопределенности и непредсказуемости. Протекционизм и торговая фрагментация усугубляют многолетний экономический спад, вызывая особую обеспокоенность, передаёт РБК.

Старение населения, климатические изменения, геополитические конфликты и проблемы в цепочках поставок также влияют на устойчивость мировой экономики. Высокий уровень государственного долга, связанный с ростом процентных ставок, снижает способность правительств справляться с кризисами. Карстенс подчеркнул, что эта тенденция не может продолжаться.

Международный валютный фонд (МВФ) также указал на ухудшение перспектив мирового экономического роста из-за торговых войн. Ожидается, что глобальная экономика в 2025 году вырастет лишь на 2,8%, тогда как ранее прогнозировалось 3,3%. Несмотря на усиление протекционизма, международная кооперация сохранится, но адаптация потребует значительных инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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