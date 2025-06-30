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Иранские чиновники в замешательстве: удары США оказались менее разрушительными

США перехватили разговор между двумя высокопоставленными иранскими чиновниками, в котором обсуждалось, почему американские удары по ядерным объектам Ирана оказались менее разрушительными, чем ожидалось. Об этом сообщили The Washington Post четыре источника, знакомые с секретными разведданными, циркулирующими в правительстве США.

Во время конфиденциального разговора иранские чиновники предполагали, почему удары США не были такими масштабными и разрушительными, как ожидалось. Однако высокопоставленный сотрудник американской разведки отметил, что «один телефонный звонок между неназванными иранцами» не отражает «полной разведывательной картины», передаёт РБК.

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The Washington Post отмечает, что перехваченные звонки и электронные коммуникации являются важными инструментами американских разведывательных ведомств, но иногда фрагменты разговоров не имеют контекста и требуют дополнительной информации.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала абсурдом предположение о том, что «неназванные иранские официальные лица знают о том, что произошло под сотнями футов завалов». «Это позор, что Washington Post помогает людям совершать уголовные преступления, публикуя утечки, вырванные из контекста», — заявила она, добавив, что иранская программа создания ядерного оружия «завершена».

Представитель администрации Трампа заявил, что иранцы ошибаются, так как США успешно уничтожили предприятие по переработке металла. Он подчеркнул, что оружие было доставлено точно по назначению и произвело желаемый эффект.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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