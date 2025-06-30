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Ещё одно предприятие из Казачинско-Ленского района вошло в федеральный проект «Производительность труда»

Уже четвёртое с начала года предприятие лесоперерабатывающей сферы вошло в федеральный проект «Производительность труда» —«КиренскЛесИнвест». И оно же является четвёртым предприятием из Казачинско-Ленского района, которое получает господдержку по линии нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

«Мы видим рост внимания к федпроекту со стороны представителей лесоперерабатывающего комплекса. Полагаю, это связано с тем, что большинство предприятий-участников не только фиксирует положительный эффект от него, но и всё чаще рассказывают об этом публично. Таким образом, сторонний положительный опыт становится для компаний из иногда совершенно других отраслей мотиватором не только заняться технической модернизацией, но и целенаправленно работать над увеличением производительности труда», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

Основным направлением деятельности «КиренскЛесИнвест» является производство сырых пиломатериалов, их сушка и сортировка. Отгрузка готовой продукции осуществляется железнодорожным транспортом. Весь производственный цикл предприятия функционирует на собственном сырье. Производственные мощности предприятия располагаются в рабочем посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района. Среднесписочная численность сотрудников – 315 человек.

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали более 90 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

В этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. Подробную консультацию можно получить в РЦК по телефону +7 (3952) 716085.

Следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».


<p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p>
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