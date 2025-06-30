Мошенники используют букмекерские конторы для кражи денег: открыта новая опасная схема

Злоумышленники начали использовать букмекерские конторы для кражи и вывода средств граждан, регистрируя на жертв аккаунты и переводя краденые деньги. Этот метод стал популярным после введения уголовной ответственности за предоставление банковских карт для незаконных операций, подтвердили представители ИБ-компании «Телеком-биржа», директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и представитель ВТБ, сообщает газета "Ведомости".

Схема работает так: мошенник звонит жертве от имени маркетплейса, просит назвать проверочный код из sms, который приходит от букмекерской конторы. Затем мошенник подтверждает у жертвы её ФИО и дату рождения, что достаточно для регистрации на других букмекерах. Для пополнения кошелька или вывода средств требуется верификация через «Госуслуги» или ЦУПИС, где нужны паспортные данные. Мошенники могут использовать данные из утекших баз или методы социальной инженерии, запугивая жертву и требуя «настоящую» авторизацию.

После регистрации на ЦУПИС схема готова: украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров, что затрудняет их отслеживание. Бедеров подчеркивает, что цель мошенников — маскировка движения средств под видом легальных операций.