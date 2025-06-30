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Геополитика, депозиты и правовой вакуум убивают российский фондовый рынок

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27 июня 2025

Российский фондовый рынок сталкивается с серьезными проблемами в привлечении инвесторов из-за сложной геополитической ситуации, отсутствия гарантий прав миноритариев и высокой доходности банковских депозитов. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, в стране происходит «набор корректировок прав собственности», особенно в стратегических отраслях, где акционеры и менеджеры действовали вразрез с интересами государства.

Репик также подчеркнул, что права мелких инвесторов остаются под угрозой. Он привел пример с облигациями, которые раньше были надежными, но теперь владельцам говорят, что выпускали их «нечестные и неэффективные» менеджеры, чьи права уже аннулированы. В таких случаях инвесторы остаются без защиты.

Кроме того, обычным миноритариям сейчас невыгодно покупать акции компаний с неопределенными финансовыми результатами, когда можно получить стабильный и высокий доход по банковским депозитам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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