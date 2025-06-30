Пострадавшие и стагнирующие отрасли: как эксперты ЦМАКПа оценивают состояние бизнеса

Аналитики ЦМАКПа провели исследование финансового состояния экономики, разделив отрасли на пострадавшие и стагнирующие. Они выявили сектора, где «финансовый стресс» затронул расчеты с контрагентами, обеспеченность оборотными средствами и рентабельность. В докладе «О рисках финансовой дестабилизации компаний реального сектора» также выделены финансово устойчивые отрасли, сообщает газета "Ведомости".

Среди финансово неустойчивых отраслей оказались добыча угля и полезных ископаемых, производство одежды и изделий из кожи, нефтепереработка, автомобилестроение, строительство инженерных сооружений, водный транспорт, почтовая связь, рыболовство и рыбоводство. Наибольший рост коэффициента банкротств в первом полугодии показали производство кокса и нефтепродуктов, автомобилестроение и водный транспорт. Рентабельность значительно снизилась в добыче угля, производстве одежды и автопроме.