Почему зелёная энергетика не спасёт мир: предупреждение от Сечина

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2050 году мировое производство и потребление электроэнергии вырастут вдвое. Инвестиции в этот сектор в 2025 году достигнут $1,5 трлн, что на 50% превышает вложения в добычу ископаемого топлива. Несмотря на рост инвестиций в возобновляемую энергетику, ископаемое топливо остается основным источником энергии, занимая 81% мирового энергобаланса в 2023 году, сообщает газета "Ведомости"

За последние 10 лет расходы на зеленый энергопереход достигли $10 трлн, но доля солнечной и ветровой энергии увеличилась лишь на 4 процентных пункта. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что развитие возобновляемой энергетики должно опираться на традиционные источники, чтобы не подорвать мировую энергобезопасность.

Уголь обеспечивает четверть мирового энергопотребления, и его спрос продолжает расти, особенно в Китае и Индии. В 2024 году Китай выдал разрешения на строительство 100 ГВт новой угольной генерации, а Индия — 15 ГВт. Уголь также используется для производства синтетического топлива и химических продуктов.

Нефть остается самым популярным ископаемым топливом, на которое приходится 30% глобального потребления энергии. Спрос на нефть продолжает расти, и по прогнозам ОПЕК, в 2025 году он достигнет 105,13 млн баррелей в сутки. Мировые запасы нефти находятся на минимальных уровнях за последние пять лет, что вызывает беспокойство о долгосрочной перспективе.

Газ занимает третье место в мировом энергопотреблении, обеспечивая 23% спроса. Эксперты уверены, что роль газа будет расти. Крупнейшие производители — США, Россия, Иран, Китай и Канада — обеспечивают более половины мировой добычи. Газ важен как топливо для энергоёмких отраслей и сырьё для газохимии, а технология сжижения сделала его мобильным ресурсом.

По прогнозам МЭА, спрос на газ к 2050 году вырастет примерно на 5%, но динамика будет разной по регионам: в Европе ожидается стагнация или снижение спроса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что даже удвоение инвестиций в зелёную энергетику не позволит достичь нулевых выбросов к 2050 году. Для этого нужны вложения свыше $180 трлн, а развитие энергосетей отстаёт от генерации в 2,5 раза. Кроме того, рост потребления энергии в мире продолжается, в том числе из-за криптоиндустрии и искусственного интеллекта, которые требуют огромных ресурсов для центров обработки данных.

Население Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона к 2050 году увеличится на 1,4 млрд человек, а число городских жителей — на 1,6 млрд, что приведёт к росту потребления электроэнергии в 3,3 раза.

Сечин подчеркнул, что плотность энергетического потока у угля, нефти, газа и атомной энергии значительно выше, чем у солнечной и ветровой энергетики. Он назвал концепцию «чистого нуля» энергетическим регрессом, который перечёркивает столетия развития общества.