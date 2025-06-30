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Новая стратегия Трампа: жесткие санкции для стран, поддерживающих Россию

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по санкциям против России и призвал продвинуть законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые покупают российскую нефть. Об этом рассказал сенатор Линдси Грэм, автор соответствующего билля, в интервью ABC, передаёт РБК.

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«Вчера, когда мы играли в гольф, президент впервые сказал, что пришло время продвинуть законопроект», — отметил Грэм.

Суть проекта заключается в том, что страны, поддерживающие Россию покупкой углеводородов и не помогающие Украине, будут подвергнуты жестким тарифам при поставках товаров в США. В числе таких стран он назвал Индию и Китай.

Грэм подчеркнул, что законопроект поддерживают 84 сенатора из 100 и ожидается его рассмотрение после июльского перерыва, после чего решение будет принимать президент.

Ранее Трамп неоднократно менял позицию по санкциям, балансируя между введением новых мер и желанием не мешать переговорам между Москвой и Киевом.

Россия осуждает западные санкции, называя их инструментом давления и указывая на их негативное влияние на мировую экономику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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