Иркутская область бьёт рекорды: миллион квадратных метров нового жилья за пять месяцев

В январе–мае 2025 года в Иркутской области был введён рекордный объём жилья — общая площадь сданного под ключ превысила миллион квадратных метров (1 002 тыс. кв. м), что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Иркутскстат.

За пять месяцев 2025 года в регионе построено 8 567 квартир, тогда как в январе–мае 2024-го — 6 573. Особенно заметен рост в городской местности — в 1,7 раза, в сельской местности — в 1,3 раза. При этом на сельские территории приходится 61% всего введённого жилья.

Ключевой особенностью стало то, что 90% всей площади жилья построено населением за собственный счёт и с помощью кредитов. Объём индивидуального жилищного строительства вырос в 1,5 раза. Из общего объёма построенного жилья 224 тыс. кв. м (22%) приходится на дома в садоводствах, а 51 тыс. кв. м (5%) — на реконструкцию.

Ранее региональные власти объясняли "специфику" резкого роста ввода ИЖС дифтарифами и особенностями статистики Росреестра. Дело в том, что в статистику Росреестра попадает и то жилье, которое построено ранее, но на кадастр поставлено сейчас. «Это специфика Иркутской области: после введения дифтарифов на электроэнергию, получить льготу домохозяйствам, использующим электроотопление, можно лишь в случае, если жилье официально зарегистрировано. Так что население массово пошло ставить дома на кадастр», – уточнил заместитель министра строительства Иркутской области Евгений Ветров.

При этом, несмотря на рост ввода жилья, объёмы строительных работ в регионе снижаются. За первые пять месяцев 2025 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 95 млрд рублей, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.