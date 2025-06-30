Губернатор Кобзев: гастротуризм — новый двигатель экономики Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что гастрономический туризм должен стать мощным драйвером экономики Приангарья. В рамках Байкальского гастрономического форума «Вкус путешествия!» в Иркутске прошёл первый областной кулинарный чемпионат, где соревновались профессиональные шефы, студенты и школьники. Губернатор ознакомился с ходом мероприятия и отметил важность развития локальной кухни и поддержки талантливых поваров региона.

Фото предоставлено пресс-служюой правительства Иркутской области https://irkobl.ru/

«Гастротуризм в 2025 году стал самым востребованным среди россиян. Нам важно сделать его мощным двигателем для экономики региона и продвижения туризма», — подчеркнул Кобзев. В Приангарье ежегодно проводят более 20 мероприятий, поддерживающих локальную кухню и продукты. Губернатор отметил успехи иркутских поваров на всероссийских и международных конкурсах и выразил намерение расширить чемпионат в будущем.

«Наша задача показать миру, насколько богата Иркутская область талантливыми поварами – наши шефы демонстрируют свои успехи на всероссийском и международном уровнях, а школьники и студенты из года в год успешно справляются с задачами в конкурсах профмастерства. Областной кулинарный чемпионат сегодня – это то, чего не хватало нашим отраслевым кадрам, поэтому в следующем году мы рассмотрим вариант, чтобы проводить чемпионат три дня и возможность увеличивать количество участников», – подчеркнул глава региона.

Чемпионат объединил три поколения талантливых кулинаров: 12 команд из сферы общественного питания состязались в номинации «Байкал объединяет», девять студентов демонстрировали свои умения в «Моя будущая профессия – повар», а шесть старшеклассников проявляли мастерство в номинации «Шаг к профессии». Профессиональный чемпионат «Байкал объединяет» является частью Всероссийского отборочного этапа на кулинарный конкурс Chef a la Russe, где победители представят регион. Лучший из школьников отправится на пятый конгресс Национальной ассоциации кулинаров России, а среди студентов победитель получит шанс пройти бесплатную стажировку в Китае.

Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия!» создан агентством по туризму Иркутской области для развития гастрономии в Приангарье. Форум включает в себя мероприятия по повышению качества услуг и продуктов, продвижению региона в области гастрономии, привлечение кадров в индустрию.

«Сегодня в рамках фестиваля проходит первый Областной чемпионат поваров и кулинаров, в этом году мы позвали профессиональное жюри Национальную ассоциацию кулинаров. Мы включились в этот фестиваль, потому что это та площадка, которая собирает огромное количество людей. Это популяризация нашей кухни, наших местных продуктов, а для нас возможность выращивать наши новые кадры, которые здесь получат свое признание и впоследствии останутся в регионе, а для профессионалов - возможность профессионального роста», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Гастрономический фестиваль «Сытый Бабр» получил признание, став одним из лучших событий в области гастрономического туризма по версии Международной премии Russian Event Awards. В этом год на фестивале установлен новый российский рекорд – кулинары изготовили трехъярусный торт "Брауни" с брусникой весом 2,1 тонны, площадь которого составила 36 кв.м.

На площадке фестиваля в субботу прошло массовое приготовление мяса на гриле с локальными продуктами, а в воскресенье – лапши.

Гости мероприятий смогли познакомиться с блюдами различных кухонь, продегустировать салат «Сытый Бабр», приготовленный шеф-поварам, попробовать чипсы из мха, тартар из дичи с копченой вишней, паэлью с байкальской копченой голомянкой, икряник, пиццу с олениной на гриле и хвойное мороженое. Также состоялись гастролекторий «От рецептов декабристов до секретов иркутских купцов», мастер-классы по готовке, показы фильмов и мультфильмов иркутских режиссеров в летнем кинотеатре под открытым небом.