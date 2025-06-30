Иркутская область попала в число лидеров России по числу умных устройств для бизнеса в сетях МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Иркутской области выросло почти на 60%. Регион является одним из лидеров по этому показателю в стране, занимая 16 место. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – промышленность и ЖКХ.

Стабильный ежегодный прирост устройств М2М[1] в сети Приангарья демонстрируют сфера ИТ, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, и охранные предприятия, в том числе, частные, которые используют SIM-карты для передачи данных с терминалов охранных устройств.

В топ отраслей, где цифровые устройства востребованы давно и наиболее масштабно, входят крупные промышленные компании, применяющие их в приборах автоматизации рабочих процессов, в том числе в спецтехнике. На втором месте – ЖКХ, использующая умные устройства как в энергетике, так и в водо-газоснабжении. В большинстве своем это приборы, направленные на сбор и учет данных конечных пользователей. Далее следуют охранные предприятия. Замыкает топ направлений в М2М – транспортная отрасль, которая мониторит передачу данных с навигационных систем управления автотранспорта, в том числе с целью контроля нерационального использования топлива.

«Технологические решения интернета вещей, которые появились много лет назад — например, платежные терминалы и датчики для отслеживания транспорта — до сих пор остаются востребованными, и даже переживают новый цифровой подъем. Сегодня умные устройства становятся фундаментом для целых отраслей, где удаленный контроль и мгновенный обмен данными играют ключевую роль. Благодаря развитию межмашинного взаимодействия сотрудники предприятий могут меньше заниматься рутиной, а сосредоточиться на основных задачах», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

[1] Технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека.