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Банк "Солидарность" продлил акцию «Китай рядом»

Банк "Солидарность" продлил акцию «Китай рядом».

– Рады сообщить, что акция с выгодными условиями по переводам в Китайскую Народную Республику в рублях продлена  до 31 июля 2025 года, – говорится в сообщении банка.

Подробнее об акции и её условиях читайте по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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