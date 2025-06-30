Банк "Солидарность" продлил акцию «Китай рядом».

– Рады сообщить, что акция с выгодными условиями по переводам в Китайскую Народную Республику в рублях продлена до 31 июля 2025 года, – говорится в сообщении банка.

Подробнее об акции и её условиях читайте по ссылке.