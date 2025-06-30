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Филиал Альфа-Банка в Новосибирске переедет на новый адрес

С 1 августа 2025 года филиал «Новосибирский» Альфа-Банка будет располагаться по адресу: 630099, город Новосибирск, улица Советская, здание 33.

«Банковские реквизиты для расчетов филиала остаются прежними», – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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