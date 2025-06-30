Проекты Альфа-Банка признаны лучшими на национальной премии «Приоритет: Цифра-2025»

Экспертное жюри премии отметило технологичные решения Альфа-Банка в нескольких номинациях.

В номинации «Информационная безопасность» лауреатом стал проект «Инновации в безопасности платформы Альфа-Бизнес». Платформа обеспечивает надежное взаимодействие клиентов с банком и непрерывно совершенствуется. Альфа-Бизнес задает новый отраслевой стандарт защиты корпоративных клиентов, объединяя технологии кибербезопасности с интуитивным управлением рисками для клиентов в самом интерфейсе.

В номинации «Цифровые решения для малого бизнеса» лауреатом стал проект «Альфа-кабинет участника госзакупок». Сервис является неотъемлемой частью клиентского опыта участников госзакупок и дает возможность получить доступ к крупным контрактам и расширить клиентскую базу, что обеспечивает стабильный доход для предпринимателей.

Также проект «Цифровой онбординг: персонализированная рекомендательная система новых клиентов Альфа-Банка» стал финалистом в номинации «Цифровая трансформация». Цифровой онбординг помогает новым клиентам адаптироваться к услугам и сервисам банка с помощью выполнения специальных заданий, разработанных с помощью ИИ.

«Приоритет: Цифра-2025» - национальная премия в области информационных технологий.