Альфа-Банк провел дебютную сделку секьюритизации ипотечного портфеля объемом 35 млрд рублей

Альфа-Банк провел первую сделку по секьюритизации ипотечного портфеля на сумму 35 млрд рублей. Это продолжение стратегической инициативы взаимодействия с ДОМ.РФ и стратегический шаг к созданию в Альфа-Банке полноценной фабрики секьюритизации.

Пилотное размещение ипотечных облигаций в рамках партнерства с ДОМ.РФ технологически реализовано всего за 6 месяцев и направлено на развитие рынка финансирования жилищного кредитования в стране.

«Альфа-Банк — один из ключевых игроков ипотечного рынка, входящий в тройку лидеров с портфелем более 1 трлн руб. Выход на рынок секьюритизации в стратегическом партнерстве с ДОМ.РФ — логический шаг, который позволит нам не только повысить эффективность бизнеса, но и внести вклад в развитие всей ипотечной системы, делая ипотеку еще более доступной и гибкой», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков.

«ДОМ.РФ сформировал масштабный рынок ипотечных облигаций, совокупный объём выпуска которых достиг 3 трлн рублей. Ипотечная секьюритизация перестала быть нишевым финансовым продуктом и сейчас — это важный инструмент для снижения рисков на рынке ипотечного кредитования и надёжный актив для инвестиций. Мы ценим сотрудничество с Альфа-Банком в совместном развитии российского рынка ипотечных ценных бумаг и поддерживаем намерение банка занять среди оригинаторов выпусков ИЦБ место, соответствующее масштабу его присутствия на ипотечном рынке», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

Альфа-Банк разработал специализированный модуль секьюритизации, который впервые в истории банка обеспечил полноценную автоматизацию сделок с поддержкой различных типов операций. Искусственный интеллект и RPA-роботы мгновенно обрабатывают данные, формируют документы и снижают риски, освобождая сотрудников от рутины.

Все операции теперь выполняются в единой цифровой среде, что не только ускоряет процессы, но и открывает новые возможности для интеллектуального анализа и прогнозирования.