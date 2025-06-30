Солид Банк взял под опеку ягуара из Екатеринбурга

Солид Банк взял под опеку ягуара по кличке Аргон из Екатеринбургского зоопарка. Аргон – взрослый черный самец с примечательной чертой во внешнем виде: три «усика» с левой стороны морды у него белые, а все остальные – чёрные.

В зоопарке рассказали увлекательную историю жизни ягуара Аргона. Его бабушка Грета жила в Екатеринбургском зоопарке и в возрасте 12 лет, что по человеческим меркам примерно 60 лет, впервые стала матерью от молодого чёрного ягуара Гранта, прибывшего из Ленинградского зоопарка. Их пятнистая дочь Агнесс была отправлена в Ленинград, где «вышла замуж» за чёрного красавца Рока. Именно там в 2008 году родился Аргон, который позже вернётся в Екатеринбург — свою «историческую родину». В 2014 году Аргону привезли молодую самку Анту классической окраски. Сейчас пара ягуаров живёт в трёх смежных вольерах, где может находиться как вместе, так и по отдельности.

В природе ягуары на значительной части своего ареала почти или полностью истреблены из-за утраты естественных мест обитания, охоты ради шкуры и отстрела скотоводами. Сейчас этот вид занесён в Международную Красную книгу и охраняется во многих странах. В естественной среде ягуары живут около 15 лет, а в зоопарках могут доживать до 25.

Банк, взявший опеку над Аргоном, прокомментировал: «Мы познакомились с Аргоном и его историей и решили стать его опекунами. Для нас это серьёзный шаг — поддержать комфортную жизнь животного и внести вклад в сохранение биоразнообразия. Быстрый рост цивилизации приводит к изменению климата, загрязнению и разрушению среды обитания, что угрожает многим видам. Зоопарки активно работают, чтобы предотвратить исчезновение животных».

Посетить ягуара Аргона можно в Екатеринбургском зоопарке по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 189, г. Екатеринбург.