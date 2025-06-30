Средний размер ипотеки в Иркутске резко снизился

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2025 года средний размер ипотечного кредита в России составил 4,41 млн рублей, немного снизившись на 0,7% по сравнению с маем прошлого года.

Среди регионов-лидеров по размеру ипотеки — Москва (7,30 млн рублей), Московская область (6,01 млн рублей), Санкт-Петербург (5,81 млн рублей), Республика Саха (Якутия) (5,27 млн рублей) и Приморский край (4,94 млн рублей).

В Иркутской области средний размер ипотечного кредита за год сокраился сразу на 12,2%, достигнув 3,46 млн рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после активного роста в середине 2024 года, связанного с окончанием льготных программ ипотеки, средний чек стабилизировался в диапазоне 4,1–4,5 млн рублей. Однако выдача ипотек в 2025 году остаётся на низком уровне по сравнению с прошлым годом, что объясняется снижением спроса из-за высоких ставок и консервативной кредитной политикой банков, ориентированных на заемщиков с приемлемым уровнем долговой нагрузки.