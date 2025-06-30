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Кадровый голод в медицине Приангарья продолжает усиливаться

Исследование аналитиков hh.ru показало, что 80% медицинских учреждений сталкиваются с проблемами подбора персонала. Из них 62% отметили, что по сравнению с 2024 годом стало значительно сложнее находить кадры..

Особенную остроту проблема приобрела в Иркутской области, где на каждую открытую медицинскую вакансию поступает всего около 2,5 резюме, тогда как нормальным считается показатель минимум четыре отклика на одно предложение. Несмотря на увеличение количества претендентов (+25%) и незначительный рост показателя индекса (+0,5 пункта), дефицита квалифицированных работников всё равно недостаточно для полного удовлетворения потребностей отрасли.

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Работодатели указали, какие категории специалистов найти сложнее всего. Средний медперсонал оказался на первом месте — его сложно найти 48% опрошенных медорганизаций. На втором месте — врачебный персонал, включая высшую категорию и кандидатов медицинских наук, что затрудняет 37% компаний. Административный персонал занимает третье место с 29% сложностей.

Опрос также выявил, что медицинские работники часто переходят к конкурентам с более высоким доходом или меняют профессию, переходя, например, в ИТ-сектор или ритейл. Основные причины текучки кадров, по мнению работодателей, включают неудовлетворенность условиями труда (59%), нехватку квалифицированных кандидатов (51%) и быстрое выгорание (42%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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