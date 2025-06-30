Рушан Сахбиев: Развивать регион – значит, развивать собственные компании с помощью ИИ

О том, как строить будущее на отечественных решениях – устойчиво, безопасно и с опорой на искусственный интеллект, на встрече бизнес-сообщества «Высшая лига» рассказал Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка.

Участники встречи, которая прошла в офисе СберПервый, — представители девелоперских, строительных, инвестиционных, нефтедобывающих, аграрных и медицинских компаний, которые развивают бизнес в Иркутской области, а также других российских регионах.

Как отметили представители деловых кругов, ещё недавно под искусственным интеллектом подразумевали экспертные базы, справочники и узкоспециализированные сервисы. Сегодня это уже мультимодальные платформы, в том числе GigChat, нейросетевая модель, разработанная Сбером.

Она способна не только поддерживать диалог, но и анализировать фотографии, интерпретировать документы, формировать отчёты и работать с речью. GigaChat обучен на русскоязычных данных, понимает особенности языка и русский культурный код.

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«В Сбере с помощью искусственного интеллекта решаются десятки задач: анализируются договоры с выделением потенциальных рисков, прогнозируются просрочки по займам, подбираются стратегии взыскания, кастомизируются маркетинговые предложения под конкретного клиента, создаются чат-боты для общения с клиентами. Мы персонализируем чат-ботов, чтобы вызвать больший отклик и доверие».

Ещё одна важная составляющая, о которой говорили представители бизнеса, – этическая совместимость. Искусственный интеллект принимает решения не только в рутинных задачах, но и в неоднозначных, критических ситуациях – там, где требуется подключить не только логику, но и учесть систему ценностей. Именно поэтому всё больше компаний предпочитают работать с моделями, встроенными в культурную, языковую и правовую среду России.

Александр Новолодский, Медстандарт:

«ИИ не просто обрабатывает данные — он принимает решения, которые должны соответствовать ценностям бизнеса и общества. Почему это критично? Западные модели могут давать ответы, нерелевантные для российских реалий. Локализация ИИ, как в случае с GigaChat, – это вопрос не только технологий, но и безопасности, прозрачности и суверенитета».