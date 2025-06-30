Примсоцбанк сообщил о прекращении работы мобильного пложения для устройств iOS

С 28 июля 2025 года мобильное приложение Примсоцбанка для iOS прекращает свою работу. Для продолжения использования банковских услуг банк рекомендует перейти на веб-версию интернет-банка.
Как пользоваться услугами банка:
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Откройте браузер Safari
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Перейдите по ссылке
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Войдите в личный кабинет интернет-банка
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Нажмите на значок «Поделиться» в нижнем табло справа
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Выберите «На экран «Домой»
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Нажмите «Добавить»
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Используйте все привычные функции в веб-версии
«Наша команда работает над улучшением качества обслуживания. Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», – говорится в сообщении банка.