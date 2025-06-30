Примсоцбанк сообщил о прекращении работы мобильного пложения для устройств iOS

С 28 июля 2025 года мобильное приложение Примсоцбанка для iOS прекращает свою работу. Для продолжения использования банковских услуг банк рекомендует перейти на веб-версию интернет-банка.

Как пользоваться услугами банка:

Откройте браузер Safari

Перейдите по ссылке

Войдите в личный кабинет интернет-банка

Нажмите на значок «Поделиться» в нижнем табло справа

Выберите «На экран «Домой»

Нажмите «Добавить»

Используйте все привычные функции в веб-версии

«Наша команда работает над улучшением качества обслуживания. Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», – говорится в сообщении банка.