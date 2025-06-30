В Усть-Куте построят Дом молодежи при поддержке ИНК

При поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) в городе Усть-Кут появится новый Дом молодежи. Реализация проекта стала возможной благодаря победе Иркутской области в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Компания помогла подготовить заявку муниципалитета и продолжит поддерживать проект на стадии строительства.

Проект Дома молодёжи в Усть-Куте.

Защита проектов Иркутской области, претендующих на получение субсидий во всероссийском конкурсе программы комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых», состоялась в офисе Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В защите заявки приняла участие Марина Седых.

Компания оказала финансовую и методологическую помощь в подготовке заявки от Усть-Кутского муниципального образования на конкурс и планирует оказать содействие в процессе реализации проекта.

Дом молодежи представляет собой здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м. по адресу Новая, 20. В современном пространстве планируется разместить творческие мастерские, коворкинг, клуб молодых предпринимателей, медиацентр и лабораторию профориентации.

Из федерального бюджета в 2026 году область получит более 189 млн рублей. Кроме Дома молодежи в Усть-Куте, подобное пространство появится в Ангарске. В Иркутске благодаря победе в конкурсе будет открыт региональный Центр патриотического воспитания.

Напомним, Иркутская область четвертый год подряд входит в число победителей Всероссийского конкурса «Регион для молодых», благодаря которому уже работают три молодежных центра: региональный Дом молодежи в Иркутске, а также муниципальные центры в Усть-Илимске и Черемхово. В этом году на конкурс «Регион для молодых» заявки подали 79 субъектов федерации.



ИНК на постоянной основе проводит и собственные грантовые конкурсы, в которых активно участвует молодежь, организует экскурсии на свои производственные объекты и поддерживает образовательные проекты. Напомним, в июне этого года АО «ИНК-Капитал» запустил грантовый конкурс «Молодежь PRO Север». Кроме этого, в Усть-Кутском районе Фонд Марины Седых ежегодно поддерживает юные таланты: организует творческие мероприятия и помогает детям участвовать во всероссийских конкурсах.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания занимает первое место в топ-5 лучших работодателей в категории