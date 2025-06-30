Масштабный фестиваль профессий собрал восемь тысяч иркутян

В рамках празднования Дня молодежи в Иркутске состоялась масштабная акция — фестиваль профессий, организованный Иркутской нефтяной компанией (ИНК). Мероприятие привлекло свыше восьми тысяч участников.

На фестивале стартовал ежегодный корпоративный конкурс «Лучший по профессии», который ИНК проводит с 2011 года для выявления высококвалифицированных специалистов. В этом году сотрудники компании соревнуются в 52 номинациях. На площадке фестиваля были представлены три из них: трубопроводчик линейный, пожарный и специалист по производственной безопасности. Остальные 49 номинаций пройдут на производственных объектах компании в июле и августе.

– Сегодня рабочие специальности являются основой любой организации, обеспечивающей стабильную работу. Фестиваль – это отличная возможность популяризировать эти профессии и познакомить молодое поколение с перспективами работы в нефтегазовой отрасли. В ИНК мы делаем ставку на молодежь, реализуя различные программы для школьников, студентов и молодых специалистов, – подчеркнул управляющий директор по производству, главный инженер ИНК Руслан Салихов.

Для гостей мероприятия также была организована программа от ИНК. Посетители могли принять участие в мастер-классах на кибер-арене, испытать VR-тренажеры, поиграть в настольные игры или посетить детскую зону. Также участников ждали фотозона с вахтовым автомобилем и просмотр 3D-фильма.

Всего в рамках празднования Дня молодежи работали более 20 интерактивных зон. На площадках состоялись лекции, мастер-классы, встречи с волонтерами, экологические акции, интерактивы, ярмарки, карьерные консультации. Завершился День молодежи праздничным концертом с участием творческих коллективов и исполнителей.

Фестиваль профессий ИНК в Иркутске проходит в обновленном формате второй раз. В 2024 году мероприятие компании посетили более 1000 человек.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из независимых производителей углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания занимает первое место в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и входит в топ-50 рейтинга работодателей hh.ru/\.