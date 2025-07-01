Кино, попкорн и летние эмоции: «БВК Новый» стал частью фестиваля «Сытый Бабр» в Иркутске

В последние выходные июня Иркутск стал центром притяжения для всех любителей вкусной еды и хорошего настроения - 28 и 29 июня на набережной Ангары прошел третий гастрономический фестиваль «Сытый Бабр». В этом году событие вновь объединило лучшие гастрономические проекты региона, семейный отдых и культурные активности.

Одним из партнеров фестиваля выступил интернет-провайдер «БВК Новый». Компания организовала на площадке собственную зону – кинотеатр под открытым небом, где в течение двух дней гости наслаждались атмосферой комфорта, просмотром фильмов и получали приятные призы. На большом экране демонстрировались ленты и мультфильмы о еде, а зрителям предлагался вкусный попкорн и позитивное настроение.

«Наша цель – не просто предоставлять интернет, но и быть частью городской жизни, поддерживать локальные инициативы и создавать новые точки притяжения. «Сытый Бабр» – как раз тот формат, где это возможно, – говорит председатель Совета директоров «БВК Новый» Михаил Ковалёв. – Мы благодарим организаторов фестиваля за то, что пригласили нас присоединиться к этому проекту. Для нас важно поддерживать такие события, ведь мы работаем ради жителей нашего родного города».

Одним из главных событий площадки стал первый открытый показ фильма «Лето на память» от продюсерского центра «Burkalo Company»*. Картина вызвала живой интерес у публики – зрители первыми увидели добрую историю о дружбе, поддержке и любви к своему дому с берегов Байкала.

Зона кинотеатра «БВК Новый» стала местом притяжения не только для зрителей всех возрастов, но и для тех, кто ценит качественные локальные инициативы. Здесь можно было просто отдохнуть, почувствовать себя частью большого городского праздника и, конечно, уйти с приятными подарками от организаторов.

Фестиваль «Сытый Бабр» продолжает набирать популярность, и участие таких партнеров, как «БВК Новый», делает его еще более насыщенным и многогранным. Когда бизнес поддерживает городские события, создается атмосфера, которая объединяет, вдохновляет и делает Иркутск местом, где хочется жить и создавать.

*Буркало компани