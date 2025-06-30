Иркутск только на 51-м месте по строительству жилья в России

Столица Восточной Сибири заняла 51-е место в рейтинге городов России по строительству жилья. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости».

В Иркутске показатель ввода жилья на одного человека в 2024 году составил 0,62 квадратного метра. В то же время объём новых жилых помещений увеличился на 2,5% и составил более 375 тысяч квадратных метров. Показатель обеспеченности населения жильём в Иркутске составил 24,1 квадратный метр на одного жителя. Стоит отметить, что лишь 23% нового жилья в областном центре относится к городским постройкам.

Хотя регион рапортовал о рекордных показателях — в 2024 году было введено 1 605,2 тысячи квадратных метров жилья, большую часть этого объема составили объекты индивидуального жилого строительства (ИЖС), возведённые жителями за собственные средства и с привлечением ипотечных кредитов.

Лидером рейтинга по строительству жилья в России стал Краснодар, где ввод новых квартир на одного человека составил 2,3 квадратных метра. На втором и третьем местах расположились Грозный и Кызыл с показателями 1,98 и 1,76 квадратных метра соответственно. В топ-5 городов России по строительству жилья также вошли Салехард и Тюмень.