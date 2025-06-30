Банк Уралсиб в Новосибирске заключил соглашения о сотрудничестве с двумя ветеранскими организациями

24 июня Банк Уралсиб в Новосибирске заключил соглашение о сотрудничестве с Региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы. Предметом соглашения стало сотрудничество в реализации совместных проектов и программ в социальной, образовательной и профессиональной сферах. От Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области» подпись в соглашении поставил председатель Совета, полковник в отставке Юрий Соловьёв, от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — Исполнительный директор, управляющий филиалом в Новосибирске Наталья Голубева. Кроме взаимодействия с региональной ветеранской организацией пенитенциарной системы, Соглашение также предусматривает сотрудничество с Главным управлением ФСИН России по Новосибирской области.

25 июня Уралсиб подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в совместной работе с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Соглашение направлено на реализацию совместных программ по защите гражданских, социально-экономических прав ветеранов, повышения качества жизни и благополучия людей старшего поколения, разработку совместных программ социальной поддержки людей старшего поколения, создание условий активного долголетия и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности и другим направлениям.

«Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе, где представлены подразделения банка. Поэтому Банк Уралсиб является организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив в регионах своего присутствия - по таким направлениям как поддержка культуры и спорта, проекты поддержки социально уязвимых категорий населения, содействие развитию местных и профессиональных сообществ, мероприятия по повышению финансовой грамотности», — отметила Исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.