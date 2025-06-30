Бывшая сотрудница банка из Ангарска обманула клиентов на миллионы

В Ангарске бывшую сотрудницу банка осудили за мошенничество и нарушение банковской тайны. Суд признал женщину виновной сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничеству в сфере компьютерных технологий, незаконным действиям с банковской информацией и неправомерному воздействию на критически важную инфраструрктуру страны, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Следствие установило, что женщина, работавшая ведущим финансовым консультантом банка, используя знания о работе информационных систем банка, незаконно завладела персональными данными одиннадцати клиентов. Затем она внесла изменения в базу данных, присвоив себе права управления кредитными картами потерпевших. Без ведома владельцев карт она перевыпустила карты с установленными банками денежными лимитами и потратила деньги на личные цели.

Преступление привело к убыткам банка почти на полтора миллиона рублей. Подсудимая свою вину полностью признала.

Суд приговорил её к шести с половиной годам заключения в колонии общего режима.