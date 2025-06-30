Идёт строительство теплового луча в Иркутске: 75% готово

Строительство теплового луча в Иркутске достигло отметки в 75% готовности. Байкальская энергетическая компания совместно с подрядчиками завершила прокладку 4,4 километра теплотрасс, их общая протяженность – 5,7 км. Работы ведутся сразу на нескольких участках города. Наряду с монтажом магистральных и распределительных сетей, на улицах Баррикад, Ядринцева и Ипподромной возводятся перекачивающие насосные станции «Ядринцева» и «Лисиха-2». Завершена прокладка мостового перехода через реку Ушаковка.

«Мы проложили уже 75% теплового луча, сейчас идет строительство трубопроводов малых диаметров – от центральных тепловых пунктов к потребителям. Наша главная задача – запустить тепловой луч к предстоящему отопительному периоду. Проект знаковый для города, поскольку это создание новой тепловой инфраструктуры в исторической части Иркутска», - сказал генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.

В Правобережной части Иркутска монтируются семь центральных тепловых пунктов – они заменят устаревшие угольные котельные. Центральные тепловые пункты более компактны, оснащены современным отечественным оборудованием и могут выполнять свои функции с помощью дистанционного управления.

Реализация проекта должна завершиться до конца 2025 года. Таким образом, время строительства составит около 28 месяцев вместо нормативных 42. Уже в августе специалисты планируют не только начать подключение теплового луча к Ново-Иркутской ТЭЦ, но и приступить к благоустройству прилегающей территории, укладке асфальта, высадке зеленых насаждений, установке малых архитектурных форм и других элементов общественных пространств.

«Тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект в Иркутске за последние 50 лет. Для его строительства регионом получен инфраструктурный кредит от федерального правительства. В рамках проекта будет создано 5,7 километра теплосетей, две перекачивающие насосные станции, семь тепловых пунктов, а также реконструирована бойлерная установка на Ново-Иркутской ТЭЦ. Строительство луча даст возможность закрыть ряд котельных и существенно снизить количество вредных выбросов в атмосферу», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Следующим этапом в развитии Иркутска должно стать строительство новых тепловых мощностей.