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В мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

Российский мессенджер Мax достиг отметки в 1 млн регистраций на мобильных устройствах и компьютерах, сообщается в пресс-релизе компании.

Наибольшая активность зафиксирована среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. По данным платформы, 75% человек используют Android, 23% — iOS, 2% предпочитают версию для ПК.

Средняя продолжительность голосового вызова в МАХ составила 8 минут 6 секунд. Для улучшения качества передачи голоса в МАХ внедрена технология, которая устраняет искажения, подавляет фоновый шум и автоматически добавляет пропущенные обрывки слов длительностью до одной секунды.

Напомним, Max — новый российский мессенджер на базе платформы VK. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому функционал российских цифровых сервисов, включая государственные, финансовые и коммерческие, будет объединен в одном приложении. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на смартфоны, планшеты и другие устройства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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