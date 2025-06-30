«Мечел» планирует масштабную распродажу активов ради финансовой стабилизации

Группа компаний «Мечел» рассматривает возможность продажи ряда своих ключевых активов, включая энергокомпании и промышленные предприятия, сообщили представители компании на ежегодном собрании акционеров 27 июня. Как пояснил уходящий гендиректор «Мечела» Олег Коржов, приоритетные объекты для потенциальной сделки включают сбытовую организацию «Кузбассэнергосбыт» и Южно-Кузбасскую ГРЭС. Среди прочих рассматриваемых объектов значатся предприятия «Москокс», «Южуралникель» и Вяртсильский метизный завод. Продажа указанных активов, по мнению руководства, существенно не повлияет на финансовую стабильность и операционные показатели группы, сообщает газета "Ведомости".

По итогам прошедшего финансового года финансовое положение «Мечела» ухудшилось: выручка сократилась на 5%, составив 388 миллиардов рублей, чистый убыток достиг 37 миллиардов рублей, а показатель EBITDA снизился на одну треть до уровня 56 миллиардов рублей. Объем капитальных вложений в нынешнем году сокращается практически наполовину, составляя всего 9,4 миллиарда рублей, причем значительная доля направляется исключительно на обеспечение текущих нужд бизнеса.

Олег Коржов подчеркнул, что снижение объемов добычи угля связано с продолжительным периодом падения цен на угольном рынке, отметив, что примерно каждая пятая угледобывающая компания в мире испытывает убытки. Однако руководство рассчитывает на восстановление конъюнктуры рынка и повышение цен на энергоносители ближе к концу текущего года.

Кроме того, стало известно, что новым гендиректором «Мечела» назначен Игорь Хафизов. Решение было утверждено советом директоров и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший компанию с 2014 г., покинул свой пост. «Игорь Хафизов – один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который посвятил многие годы своей карьеры группе «Мечел», – прокомментировал председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.