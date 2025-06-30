РСХБ объявляет о старте ежегодного конкурса для молодых ученых в сфере агротехнологий

Россельхозбанк запускает новый поток Конкурса для молодых ученых, посвященный передовым разработкам и исследовательским проектам в сфере агротехнологий. Инициатива направлена на поддержку талантливых ученых, заинтересованных в развитии отечественного агропромышленного комплекса с использованием инновационных подходов.

Конкурс организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленном Президентом России Владимиром Путиным с 2022 по 2031 год.

Подать заявку можно на платформе РСХБ.Цифра. К участию в Конкурсе приглашаются исследователи, магистранты и студенты, аспиранты и научные сотрудники, кандидаты и доктора наук в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие коммерциализируемые разработки по трем направлениям: биотехнологии, селекция и генетика, цифровизация для АПК. Победители каждого направления получат поддержку банка в продвижении своего решения и поиске инвестиций, возможность провести пилотные тестирования с лучшими компаниями индустрии. Также авторы лучших проектов смогут презентовать их на площадке АгроИнвест Клуба, закрытого венчурного сообщества инвесторов, и заключить новые партнерства.

«Содействие внедрению наукоемких решений в аграрную сферу – один из ключевых векторов для обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности страны. Синергия бизнеса и науки, повышение технологической эффективности АПК невозможны без активного привлечения нового поколения российских ученых. Россельхозбанк, будучи опорным банком отрасли, готов открывать дорогу талантливым ученым и поддерживать проекты, которые уже сегодня формируют сельское хозяйство будущего», – отметила Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

«Поддержка бизнесом молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий – важный шаг для построения технологического суверенитета. Создание условий для роста, предоставление ресурсов и возможности работать с наставниками – сейчас это уже необходимость для воспитания талантливых ученых. Уверен, что Конкурс Россельхозбанка станет отличной платформой для раскрытия талантов молодых исследователей, которые своим свежим взглядом и неординарными идеями внесут вклад в будущее науки нашей страны», – прокомментировал Денис Секиринский, замминистра науки и высшего образования Российской Федерации.

Заявки на участие принимаются с 27 июня по 15 сентября. Торжественное награждение победителей пройдет в рамках ежегодной конференции AgroСode Conf от РСХБ. Проекты оценят ведущие специалисты и ученые отрасли.

За годы проведения конкурс стал важной площадкой для обмена знаниями и презентации перспективных решений, которые могут быть внедрены в практику. Россельхозбанк продолжает активно поддерживать развитие научных инициатив, укрепляя связи между академическим сообществом и агробизнесом.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на платформе РСХБ.Цифра.

Справочно:

Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 гг. Десятилетием науки и технологий. Десятилетие науки и технологий включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.

Инициатива «Тематические инициативы» Десятилетия науки и технологий объединяет ключевых участников Десятилетия науки и технологий. К этим участникам относятся крупные компании, которые работают сегодня по приоритетам научно-технологического развития страны. В рамках инициативы создаются проекты, отвечающие приоритетам стратегии научно-технологического развития России. Ученые, представители технологических компаний и государственные органы выпускают научно-популярные материалы, разрабатывают методические рекомендации для преподавателей, проводят образовательные мероприятия.